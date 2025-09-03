إعلان

بوتين لـ كيم جونج أون: روسيا لن تنسى مشاركة كوريا الديمقراطية الشعبية في مكافحة النازية

08:58 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

فلاديمير بوتين وكيم جونج أون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

انطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عقب حضورهما العرض العسكري واحتفالات الذكرى 80 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

بوتين في اجتماعه مع كيم جونغ أون، قال: إن فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في بكين أقيمت بشكل رائع وعلى مستوى رفيع.

وأشار بوتين إلى دور الجيش الكوري الشمالي في تحرير منطقة كورسك بما يتوافق تماما مع المعاهدة بين البلدين.

وطلب بوتين من كيم جونج أون، أن ينقل أحر كلمات الامتنان إلى جميع شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وصرح بوتين أنه سيناقش خلال المحادثات مجمل العلاقات الثنائية في جميع المجالات مع كيم جونغ أون.

من جانبه، قال كيم جونج أون، إنه سيناقش مع بوتين آفاق تطوير العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قائلا: "إذا كانت بيونج يانج تستطيع مساعدة روسيا في أي شيء فستفعل ذلك بالتأكيد فهو واجب أخوي"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بوتين وكيم جونج أون بوتين كيم جونج أون الرئيس الروسي ظهور ابنة زعيم كوريا الشمالية في بكين ابنة زعيم كوريا الشمالية في بكين ظهور ابنة زعيم كوريا الشمالية احتفالات الصين بالحرب العاليمة الثانية احتفالات الحرب العالمية الثانية الصين بكين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان