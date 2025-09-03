

وكالات

انطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عقب حضورهما العرض العسكري واحتفالات الذكرى 80 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

بوتين في اجتماعه مع كيم جونغ أون، قال: إن فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في بكين أقيمت بشكل رائع وعلى مستوى رفيع.

وأشار بوتين إلى دور الجيش الكوري الشمالي في تحرير منطقة كورسك بما يتوافق تماما مع المعاهدة بين البلدين.

وطلب بوتين من كيم جونج أون، أن ينقل أحر كلمات الامتنان إلى جميع شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وصرح بوتين أنه سيناقش خلال المحادثات مجمل العلاقات الثنائية في جميع المجالات مع كيم جونغ أون.

من جانبه، قال كيم جونج أون، إنه سيناقش مع بوتين آفاق تطوير العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قائلا: "إذا كانت بيونج يانج تستطيع مساعدة روسيا في أي شيء فستفعل ذلك بالتأكيد فهو واجب أخوي"، وفقا لروسيا اليوم.