القوات الروسية تسيطر على بلدة فيدوروفكا في دونيتسك

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "نتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات قوات مجموعة الجنوب الروسية، تم تحرير بلدة فيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت إلى أن وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركيف.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية: بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "الجنوب" بلغت أكثر من 205 عسكريين.

وبحسب البيان، فإن قوات "الشمال" تستهدف القوات الأوكرانية في عدة مناطق بمقاطعتي سومي وخاركوف وتكبدها خسائر بنحو 175 عسكريا، إذ أن وحدات مجموعة "المركز" تسيطر على مواقع أكثر فائدة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بنحو 385 عسكريا.

كما تواصل وحدات مجموعة "الشرق" التقدم في عمق دفاعات القوات الأوكرانية وتكبدها خسائر بنحو 225 عسكريا.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات قوات "دنيبر" نحو 65 عسكريا.

كما أن قوات "الغرب" تحسن تموضعها التكتيكي في عدة مناطق من خاركوف ودونيتسك وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بنحو 240 عسكريا، وفقا لسكاي نيوز.