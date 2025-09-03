

وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الصيني شي جينبينج، بالتآمر ضد بلاده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون الموجودين في بكين لحضور عرض عسكري ضخم إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

كتب الرئيس الجمهوري في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "أتمنى للرئيس شي ولشعب الصين العظيم يوما رائعا من الاحتفالات"، قبل أن يضيف بنبرة ساخرة: "أرجو منكم إبلاغ أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونج أون بينما تتآمرون ضد الولايات المتّحدة".

من جهته، أعلن الرئيس شي جينبينج، أن بلاده لا يمكن إيقافها، في خطاب ألقاه صباح الأربعاء في بكين في مستهلّ عرض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

قال شي في خطاب بثّه التلفزيون، إن نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها والقضية النبيلة المتمثلة بالسلام والتنمية للإنسانية ستنتصر حتما، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "اليوم، تواجه الإنسانية مرة أخرى خيارا بين السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة".

ودعا الرئيس الصيني دول العالم إلى القضاء على السبب الجذري للحرب ومنع تكرار المآسي التاريخية.

وقال: "لا يمكن ضمان الأمن المشترك إلا عندما تتعامل دول العالم مع بعضها البعض على قدم المساواة، وتعيش في وئام، وتدعم بعضها البعض".

وانطلق العرض العسكري الضخم بحضور أكثر من 20 زعيم دولة من بينهم خصوصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.