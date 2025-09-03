وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصر على نقل جلسة الكابينيت الأحد إلى ملجأ محصن سري رغم أن الشاباك لم ير ضرورة لذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب نتنياهو برر نقل جلسة الحكومة المصغرة لملجأ سري بتصاعد تهديد الحوثيين بعد اغتيال مسؤولي حكومتهم، لافتة إلى أن مصادر مقربة من رئيس الوزراء ربطت إصراره على نقل الاجتماع الحكومي بشهادته في محاكمته المتوقع استئنافها.

كان الحوثيون قد أعلنوا السبت الماضي اغتيال رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي مع عدد من الوزراء في هجوم إسرائيلي على صنعاء الخميس، والرهوي أكبر مسؤول سياسي يتم اغتياله في الهجمات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل على خلفية الحرب ضد قطاع غزة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الحكومة محمد مفتاح الذي تم تكليفه السبت، في كلمة خلال التشييع، أن تسعة وزراء في الحكومة ومدير مكتب رئاسة الحكومة وسكرتير مجلس رئاسة الحكومة، اغتيلوا في الهجوم إلى جانب الرهوي.

وأثار إعلان اغتيال رئيس حكومة الحوثيين ووزرائهم الذي أعلنت عنه إسرائيل أيضا، غضبا لدى قيادة الحوثيين التي توعّدت بمواصلة هجماتها على إسرائيل دعما لغزة، في مسار "ثابت وتصاعدي"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن "استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات مسار مستمر ثابت تصاعدي". وأكد أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة "لن تؤدي إلى التراجع أو الضعف أو الهوان".

كما أعلن الحوثيون مساء يوم الثلاثاء، استهداف 4 مواقع إسرائيلية من ضمنها "مبنى هيئة الأركان" في تل أبيب ومحطة الكهرباء في الخضيرة ومطار "بن غوريون" في اللد وميناء أسدود، وذلك بأربع طائرات مسيرة، وذلك في ما قالوا إنه جاء "ردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع في قطاع غزة".

ومن جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء باغتيال المزيد من قادة الحوثيين، وزعم أن من تبقى من قيادة الحوثيين يهربون من صنعاء.

وادعى أنه كما كل قادة التنظيمات الإرهابية التابعة للإسلام المتطرف، فهم يهتمون بأنفسهم أولا ويتركون المواطنين لمصيرهم. هكذا يفعل قادة حماس في غزة وفي فنادق الرفاهية بقطر وكذلك الحوثيون في اليمن"، مضيفا: "لقد عرفنا كيف نصطادهم هذه المرة، وسنعرف كيف نفعل ذلك أيضا في المستقبل".