الرئيس الروسي يصل إلى العرض العسكري لاحتفالات النصر في بكين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مكان إقامة العرض العسكري في العاصمة الصينية بكين، بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار ضد الغزاة اليابانيين وفي الحرب العالمية الثانية.

وتشهد العاصمة بكين الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد الغزاة اليابانيين وفي الحرب العالمية الثانية، وخلالها سيجري عرض عسكري واسع النطاق في ميدان تيانانمن، سيشارك فيه قادة دول أجنبية.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن بوتين سيجلس على يمين زعيم الصين شي جين بينج، أما المقعد على يساره فسيشغله رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأضاف أوشاكوف، أنه بعد ذلك سيواصل الرئيس الروسي سلسلة من اللقاءات الثنائية، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس جمهورية الكونجو ديني ساسو نجيسو ورئيس فيتنام نجوين شوان فوك، ولا يستبعد أن تعقد لقاءات أخرى أيضا، وفقا لروسيا اليوم.