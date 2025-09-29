وكالات

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تنضم إيران في نهاية المطاف إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، وهي مجموعة الاتفاقيات التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نأمل أن نتمكن من التفاهم مع إيران. أعتقد أنهم سيكونون منفتحين على ذلك"، وفق ما نقلته شبكة CNN.

ويبدو هذا الاقتراح بعيد المنال نظرًا للعداوة العميقة والتاريخية بين البلدين. ومع ذلك، بدا ترامب متفائلًا بتوسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية، وهو إنجاز بارز في ولايته الأولى.

وتابع الرئيس الأمريكي: "قلتُ، أراهنكم، أن إيران ستكون عضوًا في الاتفاقيات في مرحلة ما. ولم أكن أتوقع أن تتخذ هذا المنحى. كان هذا هو ما حدث مع طائرات بي-2. لكنني أعتقد أنها قد تكون موجودة هناك،"، في إشارة إلى قصف المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي.