رويترز: الإمارات تضغط على نتنياهو لقبول خطة ترامب بشأن غزة

وكالات

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، إن الإمارات العربية المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة خلال اجتماعهما يوم الاثنين والتخلي عن أي خطة لضم الضفة الغربية.

وأضاف المصدر المطلع، أن الإمارات، أبرز دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم، حذرت نتنياهو من أن الضم سيغلق الباب أمام المزيد من التطبيع الإسرائيلي مع الدول العربية والإسلامية الرائدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإندونيسيا.

ويواجه نتنياهو ضغوطًا لضم الضفة الغربية من قِبل السياسيين اليمينيين المتطرفين الذين يريدون بسط السيادة على المنطقة وإخماد الآمال في إقامة دولة فلسطينية.

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير، أن نتنياهو سيقدم رد إسرائيل على مقترح ترامب للسلام في غزة خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين. واستقبل ترامب نتنياهو خارج أبواب البيت الأبيض بمصافحة.

وقال المصدر لـ"رويترز"، إن موقف الإمارات من خطة ترامب للسلام في غزة أبلغه وزير الخارجية عبد الله بن زايد إلى نتنياهو، وذلك خلال اجتماع بينهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة.

وقال عبد الله بن زايد، إن الإمارات تدعم الخطة الأمريكية، ووصفها بأنها تقدم فوائد كبيرة لجميع الأطراف.

ودعا نتنياهو إلى التعامل بشكل جدي مع إدارة ترامب لتحريك الخطة إلى مرحلة التنفيذ، بحسب المصدر المطلع.