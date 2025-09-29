إعلان

نتنياهو يصل واشنطن للقاء ترامب

كتب : مصراوي

05:52 م 29/09/2025

طائرة نتنياهو

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث تطورات الحرب في غزة والملفات الثنائية بين الجانبين.

وقالت القناة 12، إن نتنياهو يقترب من الموافقة على خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.

وقبل أيام، قدم ترامب، خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية في القطاع، ونزع سلاح حركة حماس، وترك الباب مفتوحًا أمام إقامة دولة فلسطينية، وفق ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد.

ووفق الصحيفة، تتضمن الخطة المكونة من 21 بندًا نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء قوة أمنية دولية، و"خطة تنمية ترامب" لإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل قد ترفض بعض بنودها.

وأوضحت أن خطة إدارة ترامب لوقف حرب غزة تبدأ بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، وتجميد الوضع على الأرض، وإطلاق سراح جميع الأسرى البالغ عددهم 20 شخصًا خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى تسليم جثامين أكثر من 20 إسرائيليا يعتقد أنهم قتلى.

وبحسب الخطة، التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، والتي أكدها مسؤولون اطلعوا عليها، سيتم تدمير جميع أسلحة حماس الهجومية، وسيمنح عفو لمن ينضمون إلى "عملية السلام"، وسيسهل سفر أعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى دول أخرى.

