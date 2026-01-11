مقتل ثلاثة متزلجين آخرين جراء انهيارات ثلجية في جبال الألب الفرنسية

(د ب أ)

لقي ثلاثة متزلجين حتفهم في انهيارات ثلجية منفصلة في جبال الألب الفرنسية اليوم الأحد، وفقاً لوسائل إعلام محلية، وذلك بعد يوم واحد فقط من وفاة ثلاثة آخرين في حوادث مماثلة.

وفي منتجع لا بلان، غمرت الثلوج الكثيفة رجل بريطاني (50 عاما)، بحسب بيان صادر عن المنتجع.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم نشر 52 من عمال الإنقاذ وكلاب مدربة وطائرة مروحية، إلا أن العثور على الرجل المحاصر تحت 5ر2 متر من الثلوج استغرق 50 دقيقة، ولم تنجح محاولات إنعاشه.

وفي منطقة كورشيفيل القريبة، الواقعة أيضاً في إقليم سافوا، أفادت التقارير أن شخصاً آخر طُمر تحت انهيار ثلجي وعثر عليه ميتا في وقت متأخر من الصباح.

وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن شرطة الجبال، بوفاة رجل آخر (32 عاما) جراء انهيار ثلجي في منطقة فالورسين بالقرب من الحدود السويسرية.

وكان الرجل يتزلج خارج المسارات المحددة عندما قذفه الانهيار الثلجي باتجاه شجرة، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه توفي لاحقا متأثرا بجراحه.

وكان ثلاثة أشخاص قد لقوا حتفهم بالفعل في انهيارات ثلجية شهدتها المنطقة في اليوم السابق.