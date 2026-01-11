إعلان

حماس: نتنياهو يسعى إلى تخريب اتفاق وقف النار للهروب من أزماته الداخلية

كتب-عبدالله محمود:

11:31 م 11/01/2026

نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزال، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يسعى إلى تخريب اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإشعال المنطقة للهروب من أزماته الداخلية.

وأكد القيادي في حماس في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، أن تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة قوبل بتحفظ من كل من حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية.

وأوضح قيادي حماس، أن المقاومة قدمت قائمة تشمل 40 اسما للسلطات المصرية لاختيار لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من بينهم.

وأضاف القيادي في حماس: "أنه تم إبلاغنا بترشيح ملادينوف لمنصب المدير التنفيذي لمجلس السلام بغزة بعد تحفظنا على توني بلير".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو بنيامين نتنياهو حماس اتفاق غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
أخبار المحافظات

"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران