حماس: نتنياهو يسعى إلى تخريب اتفاق وقف النار للهروب من أزماته الداخلية

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزال، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يسعى إلى تخريب اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإشعال المنطقة للهروب من أزماته الداخلية.

وأكد القيادي في حماس في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، أن تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة قوبل بتحفظ من كل من حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية.

وأوضح قيادي حماس، أن المقاومة قدمت قائمة تشمل 40 اسما للسلطات المصرية لاختيار لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من بينهم.

وأضاف القيادي في حماس: "أنه تم إبلاغنا بترشيح ملادينوف لمنصب المدير التنفيذي لمجلس السلام بغزة بعد تحفظنا على توني بلير".