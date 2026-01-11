إعلان

مسؤول أمريكي: واشنطن تفضل تجنب أي خيارات ضد إيران قد تؤثر على المدنيين

كتب : مصراوي

11:42 م 11/01/2026

إيران وأمريكا

وكالات

نقل موقع بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية تفضل تجنب أي خيارات تتعلق بإيران من شأنها أن تحدث آثاراً واسعة النطاق على المدنيين.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن لدى الولايات المتحدة القدرة على تصعيد حملة الضغط على إيران بعدة طرق، مشيراً إلى أن نافذة اتخاذ القرار باتت ضيقة في ظل حالة الغضب الشعبي.

وأكد المسؤول الأمريكي، أنه لا توجد تحركات كبيرة قيد الإعداد حالياً على صعيد نشر القوات أو الأصول العسكرية الأمريكية فيما يخص الملف الإيراني.

