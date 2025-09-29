بعد تسرب مائي.. تركيا تُنقذ ركاب سفينة من "أسطول الصمود"

د ب أ

أفادت وسائل إعلام تركية، أن السلطات نفذت اليوم عملية إنقاذ عاجلة لإجلاء ركاب سفينة مشاركة في "أسطول الصمود العالمي" والمتجهة نحو قطاع غزة، بعد تعرضها لتسرب مائي في البحر المتوسط.

وبحسب المصادر، كانت السفينة تقل ناشطين وإغاثيين ضمن مبادرة دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة، قبل أن تواجه عطلاً فنياً أدى إلى تسرب المياه إليها. الأمر استدعى تدخلاً سريعاً من خفر السواحل ووحدات الإنقاذ التركية لضمان سلامة الركاب.

وأكدت السلطات نجاح عملية الإخلاء الكامل، حيث جرى إنقاذ جميع الركاب ونقلهم إلى ميناء آمن لتلقي الرعاية اللازمة، دون تسجيل أي إصابات.

ومن جانبها، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن إسرائيل تستعد للسيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي، المتوقع وصوله إلى سواحل قطاع غزة خلال أربعة أيام.

وبحسب القناة "تستعد إسرائيل للتصدي لأسطول بحري يحمل اسم الصمود والسيطرة عليه، حيث من المتوقع وصوله إلى سواحل قطاع غزة خلال أربعة أيام، أي في يوم عيد الغفران اليهودي (من الأربعاء للخميس)".

وذكرت أن "نحو 50 سفينة انطلقت من السواحل اليونانية باتجاه غزة، في أكبر محاولة حتى الآن لكسر الحصار البحري" المفروض على القطاع.