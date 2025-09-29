سوريا تمنع الشعارات والأناشيد في المدارس العامة والخاصة

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم الإثنين، تعميماً يقضي بمنع ترديد أي شعارات أو أناشيد في المدارس العامة والخاصة على جميع المراحل التعليمية، إلى أن يتم اعتماد النشيد الوطني الرسمي للجمهورية العربية السورية والشعار المعتمد للوزارة وفق الأطر الدستورية والقانونية.

وأوضح التعميم، الموجه إلى مديري التربية والتعليم في المحافظات، أنه يُمنع بشكل صارم أي ترديد لشعارات أو أناشيد غير معتمدة، وذلك استناداً إلى مداولات المجلس الأعلى للتربية. وطالبت الوزارة متابعة الالتزام التام بالتعليمات وإبلاغها فوراً بأي مخالفة.

ويأتي هذا القرار بعد تداول تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر طلاباً يرددون شعارات غير رسمية داخل ساحات المدارس، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع السوري، فيما يشهد العام الدراسي الجديد، الذي بدأ في 21 سبتمبر الجاري، مشاركة أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة.