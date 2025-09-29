طهران- (د ب أ)

يقوم البرلمان الإيراني حاليا بإعداد تشريع قد يؤدي إلى انسحاب البلاد من معاهدة حظر الانتشار النووي، ردا على إعادة فرض العقوبات من جانب الأمم المتحدة على إيران.

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، اليوم الاثنين، إن الهيئة التشريعية استقرت على مسودة نص تشريعي، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وتأتي الخطوة البرلمانية بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي، وإعادة تفعيل العقوبات الأممية مطلع الأسبوع.

وقال رضائي: "في ظل هذه الظروف، لا يرى البرلمان أي مبرر لبقاء إيران عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي".

ولكنه أشار إلى أن مسودة التشريع لم يتم إدراجها بعد على جدول الأعمال الرسمي للبرلمان.

ومن جانبها، تنفي إيران سعيها لصنع قنبلة نووية.