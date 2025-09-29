وكالات

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية تفاصيل عن حياة يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يقيم حاليًا في شقة فاخرة بولاية فلوريدا الأمريكية، إيجارها الشهري يصل إلى 5000 دولار، وتضم قبوًا مخصصًا لشرب النبيذ.

وبحسب التقرير، يقضي يائير وقته برفقة أصدقائه في الشقة الواقعة بمنطقة هالانديل بيتش الراقية شمال ميامي، على بعد نحو 7000 ميل من جبهة القتال في غزة، في وقت يستجيب فيه مئات آلاف الإسرائيليين لنداء التعبئة العامة.

ونشرت الصحيفة صورًا أظهرت يائير وهو يتسكع بعيدًا عن الحرب، ما أثار انتقادات حادة في الإعلام العبري، حيث سخرت هآرتس بالقول إن "يائير يحب شن الحروب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه في الواقع ابن كسول يقضي وقته في الحفلات بميامي، بينما يحث والده الإسرائيليين على التضحية بأبنائهم". كما وجّه جنود احتياط عادوا من الخارج للمشاركة في القتال انتقادات مماثلة لغيابه عن الميدان.

وتشير ديلي ميل إلى أن يائير يخضع لحراسة مشددة على مدار الساعة من قبل اثنين من عناصر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، يرافقانه إلى صالة الرياضة وحمام السباحة، فيما يوفر المجمع السكني الفاخر الذي يقيم فيه مرافق على طراز المنتجعات، تشمل ملاعب تنس، سبا، صالة سينما خاصة، غرفة سيجار وقبو نبيذ.

كما أوضحت مصادر للصحيفة أن يائير، الذي يتواجد في الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية، غير قادر على العمل، ويمضي معظم وقته مستيقظًا حتى ساعات متأخرة، منشغلًا بنشر محتوى مؤيد لوالده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "تيليغرام"، إضافة إلى مشاحنات مع معارضين سياسيين.

وتشير تقارير إلى أن تكلفة حمايته خلال تواجده في الخارج ارتفعت إلى نحو مليون شيكل (275 ألف دولار)، نتيجة لاضطرار عناصر حمايته إلى التناوب بالسفر ذهابًا وإيابًا كل أسبوعين.