أمريكا وإسرائيل على أعتاب اتفاق لإنهاء حرب غزة.. ما القصة؟

قال مراسل أكسيوس باراك رافيد في منشور على منصة إكس، الأحد، نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد محادثات جمعت المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف المسؤول أن حركة حماس ما زال عليها أن توافق، بحسب ما ذكر رافيد في منشوره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق من اليوم أنه يأمل في إتمام مقترح خطة سلام بشأن غزة خلال اجتماعه يوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد: "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق العظمة في الشرق الأوسط. الجميع مستعدون لشيء خاص يحدث لأول مرة على الإطلاق. سننجزه!!!"

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ونتنياهو في المكتب البيضاوي، مع توقع عقد مؤتمر صحفي مشترك لاحقًا.

وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات مطولة في نيويورك ليل الأحد، مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف بشأن "الخطة المكونة من 21 نقطة" لإنهاء الحرب.

نتنياهو، الذي رافقه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، التقى مبعوثي ترامب في فندق إقامته لساعات طويلة. واستمرت المناقشات حتى وقت متأخر من الليل، وانتهت قبيل الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت إسرائيل (الثامنة مساءً بتوقيت نيويورك).

ووصف مسؤول إسرائيلي لصحيفة يديعوت العبرية الاجتماع بأنه مثمر، قائلًا: "هناك أجواء إيجابية نحو التوصل إلى خاتمة. تم إحراز تقدم كبير باتجاه الاتفاقات". وعمل الجانبان على إعادة صياغة بعض البنود المقترحة، وأشارت المصادر إلى أن الفجوات قد ضاقت.

من المتوقع أن يلتقي نتنياهو بترامب في البيت الأبيض اليوم، على أن يعقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا. كما سيستضيف ترامب نتنياهو على مأدبة غداء خاصة.

في مرحلة معينة، غادر ويتكوف الاجتماع بينما واصل كوشنر المحادثات مع نتنياهو وديرمر. ولم يتضح ما إذا كانت ستُعقد جلسات إضافية لاحقًا.

في وقت لاحق من الأحد، كان من المقرر أيضًا أن يجتمع نتنياهو مع ممثلين عن مجلس "يشع" الذي يعارض موقف ترامب المناهض لضم الضفة الغربية. وقال المجلس إن القرار النهائي بيد نتنياهو.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، امتنع نتنياهو عن الالتزام علنًا بدعم خطة ترامب المكونة من 21 نقطة، إلا أنه خصص وقتًا من جدول أعماله في نيويورك للتحضير لاجتماع البيت الأبيض، الذي قال مساعدوه إنه ينظر إليه بجدية في ضوء تصريحات ترامب بشأن إنهاء الحرب.