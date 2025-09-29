إعلان

إيران تعلن إعدام رجل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

09:51 ص 29/09/2025

إيران وإسرائيل

دبي- (أ ب)

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها أعدمت رجلا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، في أحدث موجة إعدامات تشهدها البلاد منذ عقود.

وحددت إيران هوية الرجل الذي تم إعدامه باسم بهمن تشوبياسل، الذي لم تكن قضيته معروفة على الفور في تقارير وسائل الإعلام الإيرانية أو لدى النشطاء الذين يتابعون قضايا عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية.

واتهمت إيران تشوبياسل بعقد لقاءات مع مسؤولين من جهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد".

وذكرت وكالة أنباء "ميزان"، وهي الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية في إيران، أن تشوبياسل كان يعمل في "مشاريع اتصالات حساسة" وأبلغ عن "مسارات استيراد أجهزة إلكترونية".

