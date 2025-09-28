نتنياهو: نعرف المكان الذي تخبئ فيه إيران اليورانيوم

وكالات

طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" اليوم الأحد، من المجتمع الدولي بممارسة كل الضغوط لمنع إيران من استئناف برنامجها النووي، مؤكدًا أنها ستحاول استئناف العمل.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل تعلم المكان الذي تخبئ فيه إيران اليورانيوم المخصب، وتشارك المعلومات مع الولايات المتحدة، مضيفًا: "كنا نعرف مسبقا أننا لن نستطيع تدمير 450 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب".

وعلق نتنياهو على خطة ترامب المكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب، قائلاً:"نعمل عليها، ولم يُتفق عليها نهائيًا بعد، لكننا نعمل مع فريق الرئيس ترامب حاليًا".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال، "آمل أن نتمكن من دفعها قدمًا، لأننا نريد إطلاق سراح الأسرى، ونريد إنهاء حكم حركة المقاومة الإسلامية حماس داخل قطاع غزة، ونزع سلاحها"، متابعًا "يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح في المستقبل الجديد الذي يُبنى لسكان غزة والإسرائيليين والمنطقة بأسرها".

وأوضح نتنياهو، "أنه إذا أطلق قادة حماس سراح الأسرى ووافقوا على إنهاء الحرب، فإن إسرائيل ستسمح لهم بمغادرة قطاع غزة".

وأكد نتنياهو، أنه لا يزال يعارض سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، مضيفًا: "هناك من يعتقد أنه ستكون هناك سلطة فلسطينية مُصلَحة ستغير طابعها تمامًا وتقبل الدولة اليهودية، وأنا لا أعتقد أن ذلك سيحدث".