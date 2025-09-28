"600 طائرة مسيّرة".. هجوم روسي مكثف يستهدف غرب أوكرانيا

وكالات

أعلنت القوات الأوكرانية أنها أطلقت ما يقرب من 600 طائرة مسيّرة روسية، على أهداف في مختلف أنحاء أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وفقًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل 4 أشخاص على الأقل في كييف خلال الهجمات الليلية التي وصفت بأنها واحدة من أكبر الهجمات منذ بداية الحرب.

وأفاد مسؤولون محليون بإصابة 42 شخصًا في العاصمة والمناطق المحيطة بها، و31 في زابوريزهيا جنوب أوكرانيا، واستمر إسقاط الطائرات المسيرة فوق العاصمة الأوكرانية صباح الأحد.

كان هذا القصف هو ثالث أكبر قصف يتم الإبلاغ عنه من قبل القوات الجوية الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي الكامل في فبراير 2022، مما يؤكد التحدي الذي تواجهه كييف حتى بعد تلقيها هذا الأسبوع علامات أقوى على الدعم من الولايات المتحدة.

ومن جانبها، أعلنت القوات الجوية الروسية أن روسيا أطلقت 595 طائرة مسيرة و48 صاروخًا، بما في ذلك صاروخان باليستيان وصواريخ كروز قوية.

وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت أو قمعت 43 صاروخ كروز، بالإضافة إلى الغالبية العظمى من الطائرات المسيرة.