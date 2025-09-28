إعلان

إعلام إسرائيلي: الشاباك يفتح تحقيقًا داخليًا في فشل هجوم الدوحة

كتب : مصراوي

04:26 م 28/09/2025

الهجوم الإسرائيلي على قطر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) فتح تحقيقًا "لكشف ملابسات الهجوم على المبنى السكني في قطر، حيث كان من المفترض اغتيال قادة بارزين في حركة حماس".

ويوم 9 سبتمبر الجاري، شنت إسرائيل غارة جوية باسم "قمة النار" استهدف قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

وأكدت حركة حماس فشل اغتيال قادتها في هجوم الدوحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشاباك قطر هجوم الدوحة حركة حماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل يصل لـ 45 جنيها؟.. خبراء يتوقعون سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2025
تحذير رسمي.. لا تشتر هذا النوع من الفراخ من محلات الطيور الحية
أعداد كبيرة.. الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة الإسعاف خلال أيام - مستند
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
طقس الإثنين بدرجات الحرارة| تحذير من الأرصاد.. و4 ظواهر مسيطرة