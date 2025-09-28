إعلام إسرائيلي: الشاباك يفتح تحقيقًا داخليًا في فشل هجوم الدوحة

وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) فتح تحقيقًا "لكشف ملابسات الهجوم على المبنى السكني في قطر، حيث كان من المفترض اغتيال قادة بارزين في حركة حماس".

ويوم 9 سبتمبر الجاري، شنت إسرائيل غارة جوية باسم "قمة النار" استهدف قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

وأكدت حركة حماس فشل اغتيال قادتها في هجوم الدوحة.