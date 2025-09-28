صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 66 ألف شهيد

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 66 ألفا وخمسة شهداء و168 ألفا و162 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق بيان صحفي.

وأفادت الوزارة، في البيان الصحفي اليوم، بأن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 13 ألفا و137 شهيدا و56 ألفا و121 إصابة ".

وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 79 شهيدا و379 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أن "حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية ستة شهداء، و66 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2566 شهيدا وأكثر من 18 ألفا و769 مصابا.

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".