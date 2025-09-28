إعلان

وزير الخارجية: على مجلس الأمن أن يكون أكثر تمثيلا للقارة الأفريقية

كتب : مصراوي

01:01 م 28/09/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

وكالات

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إن الرؤية المصرية تقوم على أنّ هناك تحديات خطيرة تواجه النظام الدولي، وأنه يتعين العمل على إصلاح المنظومة الدولية في الشق الخاص بقضية السلم والأمن الدوليين ممثلة في مجلس الأمن ولا بد من إصلاحه، وأن يكون أكثر ديمقراطية في تمثيل القارة الأفريقية ورفع الظلم التاريخي عن القارة من خلال إعطاء مقاعد دائمة وغير دائمة للقارة الأفريقية.

ودعا عبد العاطي خلال لقاء مع رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى إصلاح منظومة المؤسسات المالية الدولية، سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لتكون أكثر تمثيلا وديموقراطية، مطالبا، بمعالجة قضية المديونية وتمويل التنمية وتمويل تغير المناخ.

وتابع: "ثمة رؤية مصرية شاملة قوامها التركيز على إصلاح الأمم المتحدة والمنظومة متعددة الأطراف والعودة إلى القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان واحترام ميثاق الأمم المتحدة".

وواصل: "هذه الرؤية تقوم على التشارك والتقاسم في تحمل الأعباء والدفع في اتجاه الحلول السلمية لكل المنازعات التي يواجهها الإقليم الشرق أوسطي والعالم".

الدكتور بدر عبد العاطي مجلس الأمن قارة الأفريقية

