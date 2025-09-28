جريمة مروعة في الأرجنتين.. عصابة تقتل 3 فتيات في بث مباشر

وكالات

شهدت الأرجنتين جريمة مروعة بعدما عُثر على جثث 3 فتيات، إحداهن قاصر، داخل منزل في ضاحية فلورينسيو فاريلا قرب العاصمة بوينس آيرس، وعليها آثار تعذيب شديد.

وكشفت الشرطة الأرجنتينية تفاصيل الحادثة عقب تحقيقات موسعة شملت مراجعة كاميرات المراقبة وتتبع الهواتف المحمولة، ما قاد في النهاية إلى المنزل الذي تحول إلى مسرح للجريمة.

وذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، أن الضحايا، وهن بريندا دل كاستيو (20 عامًا)، مورينا فيري (20 عامًا) ولاارا جوتييريز (15 عامًا)، اختفين بعدما صعدن طوعًا إلى شاحنة بيضاء. وبعد 4 أيام، داهمت الشرطة منزلًا اشتبهت به عقب رصد رائحة كلور نفاذة وآثار دماء، لتكتشف في حديقته قبرًا حديث الحفر يضم جثث الفتيات الثلاث.

وقال وزير أمن العاصمة بوينس آيرس، إن الجريمة ارتكبتها شبكة دولية للإتجار بالمخدرات، مشيرًا إلى أن جلسة التعذيب والقتل جرى بثها بشكل مباشر عبر مجموعة خاصة على تطبيق "إنستجرام" تابعها نحو 45 شخصًا.

واعتبر الوزير، أن ما حدث كان بمثابة رسالة انضباط موجهة إلى أعضاء العصابة، لافتًا إلى أن التسجيل الصوتي المرافق للبث تضمّن عبارة: "هكذا ينتهي من يسرق المخدرات"، وهو ما يؤكد الطابع الانتقامي للجريمة.

واعتقلت السلطات المحلية 4 مشتبه بهم، بينهم مالكو المنزل، فيما تواصل ملاحقة شركاء آخرين.

وأشعلت الحادثة موجة غضب شعبي واسع، خرجت على إثرها مظاهرات حاشدة في بوينس آيرس وعدة مدن أخرى، للمطالبة بالعدالة والتصدي لتنامي نفوذ شبكات المخدرات في الأحياء الفقيرة، إذ يملأ غياب الدولة الفراغ الذي تستغله هذه التنظيمات.

وسلطت هذه المأساة الضوء على أرقام صادمة للعنف ضد النساء في الأرجنتين، إذ سُجلت 164 حالة قتل لنساء خلال الأشهر الثمانية الأولى فقط من عام 2025. وأكدت أسر الضحايا عزمها الاستمرار في المطالبة بالعدالة حتى يُحاسَب جميع المتورطين، فيما قالت والدة بريندا: "أريدهم جميعًا خلف القضبان".