

وكالات

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، أن الحكومة الألمانية بصدد إجراء محادثات مع حركة "طالبان" في كابل حول ترحيل المهاجرين الأفغان من ألمانيا.

وقال الوزير اليوم الأحد: "يجب أن تتم عمليات الترحيل إلى أفغانستان بشكل منتظم، لذلك سنتفاوض حاليا بصورة مباشرة في كابول لضمان ترحيل حاسم للمجرمين والمهددين للأمن في المستقبل".

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، أن وفدا من مسؤولي الوزارة سيزور كابل في أكتوبر المقبل للتفاوض مع ممثلي طالبان بشأن آليات الترحيل.

كان دوبرينت صرح قبل أسبوعين بأنه يتوقع انطلاق محادثات قريبا في العاصمة الأفغانية، متحدثا عن إجراء محادثات على المستوى التقني مع مسؤولين أفغان، دون أن يدلي ببيانات عن مكان انعقاد تلك المحادثات.

وتثير هذه الاتصالات جدلا واسعا، إذ لا تقيم برلين أي علاقات دبلوماسية رسمية مع طالبان، التي استعادت السلطة في أفغانستان منذ أغسطس 2021.

وتواجه طالبان عزلة دولية على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة.

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم، نفذت الحكومة الألمانية عمليتا ترحيل بمساعدة قطر.

وفي أغسطس 2024، إبان الحكومة الألمانية السابقة، جرى ترحيل 28 مدانا بجرائم جنائية إلى كابل، وفقا لروسيا اليوم.