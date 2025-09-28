كوريا الجنوبية: إعادة فرض العقوبات على إيران له تأثير محدود على سيئول



وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على سيئول.

أوضحت الخارجية الكورية، أن سيئول بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، ستواصل المشاركة في الجهود الرامية إلى حل أزمة البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكدت استمرار الحكومة في العمل لتقليل أي صعوبات قد تواجه الشركات الكورية نتيجة هذه التطورات.

وأعيد فرض العقوبات في وقت مبكر من اليوم الأحد، عبر آلية "الإعادة التلقائية" التي فعلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بعد اتهام طهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والهادف إلى وقف تطوير الأسلحة النووية، وفقا لروسيا اليوم.