بينهم 8 من طالبي المساعدات.. 101 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وكالات

استشهد 101 فلسطيني خلال القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ فجر السبت.

ووصلت حصيلة الشهداء الذين وصلت جثامينهم إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 101 شهيد.

واستشهد 52 شهيدًا في شمالي القطاع، إذ استقبل مستشفى المعمداني جثامين 29 شهيدًا في حين نُقِلت جثامين 23 شهيدًا إلى مستشفى الشفاء.

وفي وسط القطاع، ارتقى 40 شهيدًا، إذ استقبل مستشفى العودة جثامين 29 شهيدًا منهم، في حين نُقِلت جثامين 11 آخرين إلى مستشفى الأقصى

وفي جنوبي القطاع، استشهد 10 فلسطينيين، نُقِلت جثامينهم جميعًا إلى مستشفى ناصر، ومن بين الشهداء 8 من طالبي المساعدات في وسط وجنوب القطاع.

في أحدث إحصاء لها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 65 ألفًا و926 شهيدًا، و167 ألفًا و783 مصابًا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 77 شهيدًا و265 مصابًا نُقِلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، وفقا للغد.