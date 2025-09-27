بعد إعلان زيلينسكي.. كيف نقلت إسرائيل نظام "باتريوت" إلى أوكرانيا؟

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن اتفاقا بين تل أبيب وواشنطن منذ أواخر ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لنقل صواريخ وبطاريات دفاع جوي من إسرائيل للولايات المتحدة لإرسالها لأوكرانيا بطريقة غير مباشرة.

وذكرت القناة العبرية، أن أوكرانيا تسلمت 100 صاروخ جرى نقلها من إسرائيل إلى قاعدة أمريكية في ألمانيا يناير الماضي، كما تسلمت بطاريات باتريوت من الولايات المتحدة كانت إسرائيل أرسلتها سابقا لواشنطن من أجل الصيانة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف تسلمت منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" من إسرائيل وتعمل على الأراضي الأوكرانية منذ شهر.

ولم يحدد زيلينسكي، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في كييف، ما إذا كانت أوكرانيا اشترت النظام الدفاعي من إسرائيل أم حصلت عليه بالمجان، غير أنه أشار إلى أن من المتوقع أن تتسلم كييف نظامين إضافيين في الخريف.

وفي مايو الماضي، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن نظام دفاع جوي من طراز "باتريوت" كان في إسرائيل سيرسل إلى أوكرانيا بعد تجديده.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن الحلفاء الغربيين يبحثون تفاصيل تقديم ألمانيا أو اليونان نظاما آخر لأوكرانيا.

وفي أواخر يناير الماضي، قال موقع "أكسيوس"، إن الجيش الأمريكي بدأ في نقل ما يقرب من 90 صاروخا اعتراضيا من طراز "باتريوت" من مخازن إسرائيل لتسليمها إلى أوكرانيا.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إسرائيل توقفت عن تشغيل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أبريل عام 2024، موضحا أن النظام الدفاعي الأمريكي بات أقل أهمية بالنسبة لتل أبيب بعدما طوّرت أنظمة دفاعية خاصة بها وبدأت في استخدام المنظومة الأمريكية للتدريب أو تركها في المخازن.

وكشفت مصادر لـ"أكسيوس"، أن مسؤولين أوكرانيين تواصلوا مع واشنطن، بعدما أعلنت إسرائيل توقفها عن استخدام "باتريوت"؛ لمناقشة مسألة نقل هذه الأنظمة إلى أوكرانيا بعد تحديثها في الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن إسرائيل ظلت تماطل في اتخاذ قرار بشأن نقل تلك الذخائر الدفاعية إلى أوكرانيا؛ خوف من رد فعل روسي ربما يتمثل في تزويد إيران بأسلحة أكثر تطورا.

وفي يونيو الماضي، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تصريحات سفيرها لدى أوكرانيا إذ قال إن تل أبيب قامت بإرسال بطاريات "باتريوت" كانت قد حصلت عليها من الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي.

