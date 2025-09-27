مصر والجزائر تشددان على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية في غزة

وكالات

في الذكرى الأولى لاغتياله، نشرت الاستخبارات الإسرائيلية تفاصيل لم يُكشف عنها سابقا لعملية اغتيال الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، وفق القناة 12 العبرية.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن نصر الله اختار البقاء في مخبأ محصن تحت الأرض تم تصميمه وبنائه بتكنولوجيا إيرانية، عقب اغتيال رئيس أركان حزب الله إبراهيم عقيل وتفجيرات "البيجر".

وأشارت إدارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إلى أن نصر الله عمل على استعادة قدرات حزب الله والتخطيط لعمليات انتقامية ضد إسرائيل لكن تم إحباطها، في الأيام التي سبقت اغتياله.

وفي حين سعى نصر الله إلى استعادة قدرات جماعته الموالية لإيران، تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحديد موقع مخبأه السري، بناء على معلومات جمعتها شعبة الاستخبارات العسكرية على مدار سنوات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مقرا سريا في العاصمة اللبنانية بيروت بـ83 قنبلة في آن واحد، ما أسفر عن مقتل نصر الله وقائد الجبهة الجنوبية في حزب الله علي كركي، إلى جانب عدد من كبار القادة.

ونشر جيش الاحتلال، مساء اليوم، مشاهد للحظة الهجوم التقطتها مقالات السرب 69 بسلاح الجو الإسرائيلي.

#عاجل هيئة الاستخبارات العسكرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية القضاء على نصرالله - "بقي نصرالله في الملجأ الذي تم إنشاؤه بتكنولوجيا إيرانية محاولاً التخطيط لهجمة مضادة"



🔸تكشف هيئة الاستخبارات العسكرية أنه في الأيام المعدودة التي سبقت تصفية حسن نصرالله وبعد عملية تفجير أجهزة البيجر… pic.twitter.com/ATxpzTp8LN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 27, 2025

ويظهر أحد التسجيلات، التي التقطت بعد دقائق من الهجوم، قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار وهو يخاطب أفراد السرب المشارك في الهجوم، قائلا: "اصبروا، لدينا الآن فرصة.. سنصل إلى الجميع، هذه هي فرصتنا الآن، فلنواصل بنفس الاحترافية والهدوء".