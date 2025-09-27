زيلينسكي: روسيا هاجمت بولندا بـ92 مسيرة أسقطنا معظمها

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن روسيا هاجمت بولندا ليلة 10 سبتمبر الجاري بـ92 مسيرة، غير أن 19 فقط منها تمكنت مع عبور الحدود البولندية، بينما أسقطت القوات الأوكرانية الباقي.

في ذلك اليوم، أعلنت بولندا، إغلاق 4 من مطاراتها الرئيسية، بعدما أسقطت طائرات مسيرة روسية اخترقت مجالها الجوي، في ظل ما وصفته بـ"الانتهاكات الروسية المتكررة" خلال الهجوم الواسع على أوكرانيا التي تواجه ضربات مكثفة.

وقالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، إن "بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا".

وقالت القيادة، في بيان على منصة "إكس": "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".

وأضافت "بناءً على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".