ترامب يكشف عن محادثات الشرق الأوسط بخصوص غزة

كتب : مصراوي

02:06 ص 27/09/2025

دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عقد محادثات وصفها بالبناءة والملهمة مع عدد من دول الشرق الأوسط بشأن الأوضاع في غزة. وأوضح أن المفاوضات استمرت 4 أيام بشكل مكثف، مؤكدًا استمرارها طالما تطلب الأمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق كامل يحقق النجاح.

وأشار ترامب إلى أن جميع دول المنطقة منخرطة في هذه المباحثات، لافتًا إلى أن استعادة المحتجزين وتحقيق سلام دائم يمثلان أولوية رئيسية.

وأضاف أن حركة حماس على اطلاع بما يجري من مفاوضات، مبينًا أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

دونالد ترامب محادثات الشرق الأوسط غزة

