القناة الـ13 العبرية: ترامب يمارس ضغطا على نتنياهو لإنهاء الحرب

وكالات

نقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغطا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإنهاء الحرب في غزة.

وأكد المسؤولين الأمريكيين والإسرائيلين، أن مقربون من نتنياهو منشغلون حاليا في بلورة شروط إنهاء الحرب التي ستقدم لإدارة ترمب، مشيرين إلى أن إسرائيل ستضطر للتنازل في قضايا معينة.

وفي وقت سابق، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، عن نبرة متفائلة بخصوص اتفاق قد ينهي الحرب في غزة ويُسهّل عودة الأسرى المتبقين، رغم أنه لم يقدّم تفاصيل حول أي خطة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن لدينا ربما صفقة بشأن غزة، وقريبون جدًا من صفقة بشأن غزة؛ يبدو أننا توصلنا إلى اتفاق".

وأضاف: "أعتقد أنها صفقة ستؤدي إلى استعادة الأسرى. ستكون صفقة تُنهي الحرب."

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، عرض ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين خطة سلام مكونة من 21 بندًا لإنهاء الحرب في غزة.