الدفاع الروسية: القضاء على جنود أوكرانيين حاولوا رفع العلم قرب كراسنوأرميسك

كتب : مصراوي

07:45 ص 13/01/2026

جنود أوكرانيين

وكالات

أكدت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها قضت على مجموعة من الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا رفع العلم الأوكراني قرب كراسنوأرميسك "بوكروفسك" في مهمة دعائية كلفتهم بها قيادتهم.

نشرت الدفاع الروسية لقطات للقضاء على مجموعة من القوات الأوكرانية كانت تنوي تسجيل مقطع فيديو لرفع العلم الأوكراني في كراسنوأرميسك المحررة في دونيتسك.

وتظهر اللقطات غارات بطائرات مسيرة على المجموعة المعادية والمسلحين القتلى والعلم الذي كانوا يحملونه معهم.

وحسب الدفاع الروسية، فإن قيادة القوات الأوكرانية أرسلت 3 مجموعات من المسلحين إلى كراسنوأرميسك بهدف تصوير فيديو لعملية رفع العلم الأوكراني في المناطق التي تسيطر عليها الوحدات الروسية منذ نوفمبر الماضي.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن نظام كييف يواصل محاولته إرسال مسلحين لتنفيذ حملات دعائية مماثلة من أجل إثبات وجود قواته المزعوم في المراكز السكنية التي حررها الجيش الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

جنود أوكرانيين القضاء على جنود أوكرانيين الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

