القسام تعلن استهداف دبابتين وجرافة بقذيفة الياسين 105

وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن استهداف دبابة ميركافا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة، ضمن عمليات "عصا موسى".

وأكدت القسام خلال بيان لها اليوم الجمعة، إنها استهدفت أيضًا دبابة وجرافة بقذيفة الياسين وعبوة العمل الفدائي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة الثلاثاء الماضي.

والليلة الماضية، أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، إيقاع قوة مشاة إسرائيلية من 5 جنود بكمين مركب أثناء اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غربي مدينة جنين.

وقالت كتيبة جنين، في بيان صباح اليوم الجمعة، إن "سرية اليامون" استهدفت القوة الإسرائيلية بزخات كثيفة من الرصاص، وفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة جندي.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 34 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 23 في مدينة غزة.