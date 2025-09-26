نتنياهو بالأمم المتحدة: إسرائيل دمّرت برامج إيران النووية

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل نفّذت عمليات عسكرية واسعة استهدفت البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، مؤكداً أنّ إيران كانت "تطوّر بسرعة برنامجاً ضخماً للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية"، لم يكن الهدف منه تدمير إسرائيل فقط بل تهديد الولايات المتحدة أيضاً.

وقال نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي "سيطر على سماء إيران" وإن الطيارين الإسرائيليين "قصفوا مواقع تخصيب اليورانيوم هناك"، مضيفاً أنّ تل أبيب "تخلّصت من تهديد وجودي" ولا يجوز السماح لطهران بإعادة بناء قدراتها النووية.

وزعم أنّ القوات الإسرائيلية "سحقت الحوثيين والجزء الأكبر من آلة حماس"، كما قامت "بشلّ حزب الله"، مؤكداً أنّ ما تبقّى من حركة حماس لا يزال موجوداً في مدينة غزة، "ويجب إنهاء المهمة في أسرع وقت ممكن".

وتعهّد نتنياهو بمواصلة استهداف "الميليشيات المدعومة من إيران في العراق"، في إطار ما وصفه بالحملة لمنع إعادة بناء شبكات نفوذ إيرانية في المنطقة.