ستارمر: بطاقات الهوية الرقمية ستكون "فرصة هائلة للمملكة المتحدة"

لندن- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الخطط الخاصة بتوفير بطاقات هوية رقمية جديدة، يتم الاحتفاظ بها على هواتف المواطنين ستكون "فرصة هائلة للمملكة المتحدة وستجعل العمل بشكل غير قانوني أكثر صعوبة.

وسوف يصبح استخدام بطاقات الهوية الرقمية إلزاميا كوسيلة لإثبات الحق في العمل بموجب الخطط، لكن لن يطلب من الأشخاص حملها أو إظهارها، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وسوف تكون متاحة لمواطني المملكة المتحدة والمقيمين القانونيين بحلول نهاية هذا البرلمان.

وقال رئيس الوزراء:"أعلم أن الطبقة العاملة قلقة بشأن مستوى الهجرة غير الشرعية إلى هذا البلد. إن تأمين الحدود والسيطرة على الهجرة مطلبان منطقيان. وهذه الحكومة تستمع إليهما وتنفذهما".

وأضاف "تمثل بطاقة الهوية الرقمية فرصة هائلة للمملكة المتحدة، فهي ستصعب العمل غير القانوني في هذا البلد، مما يجعل حدودنا أكثر أمانا".

وتابع "وسوف توفر أيضا للمواطنين العاديين فوائد لا حصر لها، مثل القدرة على إثبات هويتك للوصول إلى الخدمات الرئيسية بسرعة-بدلا من البحث عن فاتورة مرافق قديمة".

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة أسوشيتد برس(أ ب) اليوم الجمعة عن الحكومة البريطانية قولها إن الخطة ستساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال تضييق الخناق على الأشخاص للعمل في الاقتصاد غير الرسمي. كما ستسهل على الأشخاص الحصول على رعاية صحية ورعاية اجتماعية ورعاية الأطفال وغير ذلك من الخدمات العامة.

يشار إلى أن بريطانيا لم تفرض بطاقات هوية إلزامية على المواطنين العاديين منذ فترة قصيرة بعد الحرب العالمية الثانية وكانت الفكرة مثيرة للجدل لفترة طويلة، حيث يزعم نشطاء الحقوق المدنية أنها تنتهك الحرية الشخصية وتعرض معلومات الأشخاص لمخاطر.

وكان رئيس الوزراء الأسبق توني بلير قد حاول إدخال بطاقات الهوية البيومترية قبل عقدين من الزمن كوسيلة لمحاربة الإرهاب والاحتيال، لكن تم التخلي عن الخطة بعد معارضة قوية من الشعب والبرلمان.