غارات اسرائيلية تستهدف محلّة الشعرة في سلسلة لبنان الشرقية

كتب : مصراوي

12:31 م 26/09/2025

طائرة حربية اسرائيلية

بيروت- (د ب أ)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، غارات استهدفت محلة الشعرة في سلسلة لبنان الشرقية.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على السلسلة الشرقية - محلة الشعرة. كما يسجّل تحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر عام 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

الطيران الحربي الإسرائيلي لبنان غارات اسرائيلية محلة الشعرة
