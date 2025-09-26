مسؤول أمريكي: نتنياهو غير مقتنع بالخطة الأمريكية لغزة

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي، أن البيت الأبيض اقترح خطة تتضمن تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، منصب الحاكم المؤقت لغزة.

وقال المسؤول الأمريكي، إن خطة البيت الأبيض لما بعد الحرب تتضمن تشكيل قوة أمنية بقيادة عربية، موضحًا أن بلير سيشرف على هيئة تُعرف باسم "السلطة الانتقالية الدولية بغزة".

وصرح المسؤول الأمريكي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مقتنع بالخطة وسط تساؤلات عن كيفية تشكيل قوة أمنية بقيادة عربية.

وأمس الخميس، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن البيت الأبيض يخطط لتولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إدارة قطاع غزة مؤقتًا دون مشاركة السلطة الفلسطينية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن 3 مصادر، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قدّما للقادة العرب والمسلمين خلال اجتماع الثلاثاء، مخططًا لإنهاء الحرب في غزة والحكم بعد حماس.

وأكد مصدران، أن ترامب أخبر القادة العرب خلال اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحرب يجب أن تنتهي بشكل عاجل.

ووفقًا لمصدر، فإن ترامب أوضح أنه يقدّم الخطة لأن كل يوم يمر في ظل استمرار الحرب تصبح إسرائيل أكثر عزلة على المستوى الدولي.