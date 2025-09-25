ترامب: اقتربنا من التوصل إلى صفقة بشأن غزة

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة حققت تقدماً ملحوظاً، مؤكداً أن التوصل إلى صفقة أصبح قريباً.

وقال ترامب، إنه عقد اجتماعاً "ممتازاً" مع قادة من منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن العديد من القرارات المهمة تم التوصل إليها خلال هذا اللقاء.

وأشار إلى أنه سيجري مباحثات مع الجانب الإسرائيلي في الفترة المقبلة، موضحاً: "نريد إطلاق جميع الأسرى المحتجزين في غزة دفعة واحدة وليس على مراحل".

وأكد أن الجميع يتطلع إلى إنهاء حرب غزة، مشدداً على أنه سيعمل على إقناع إسرائيل بالمضي قدماً في هذا الاتجاه.

ووصف ترامب اجتماعه مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن، بأنه "كان رائعا وتم خلالها بحث ملفات "حاسمة".