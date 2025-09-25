لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا

حتى اليوم، يُذكر أشرف مروان كأحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ المخابرات الإسرائيلية، لكنه لم يكن ما ظنه الإسرائيليون. فقد قدَّمه الموساد على أنه "الملاك"، أفضل جاسوس لهم على الإطلاق، ومصدر لا يُقدَّر بثمن من المعلومات من قلب النظام المصري.

لكن تحقيقًا جديدًا يكشف الوجه الآخر للقصة: مروان كان في الحقيقة رأس الحربة في خداع إسرائيل، وموفرًا معلومات زوَّرت الواقع لصالح القاهرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن أشرف مروان لم يكن "الملاك" الذي خدع الدول العربية في حرب أكتوبر 1973، مؤكدة أنه كان جزءًا أساسيًا من خطة الخداع الاستراتيجية للجانب المصري قبل نصر أكتوبر.

ونقلت الصحيفة عن الخبير والصحفي الإسرائيلي رونين بيرجمان، في تحقيق شامل نشر في ملحق عدد "7 أيام"، أنه اعترف بأن أشرف مروان ضلل الجانب الإسرائيلي وكان جزءًا من الخطة المصرية المحكمة في حرب أكتوبر 1973.

ويعد هذا الاعتراف تحولًا مهمًا في النظر إلى دور مروان الذي طالما وصفه الموساد بأنه "أفضل جاسوس على الإطلاق"، في حين تظهر الوثائق الجديدة أنه مهندس الخداع المصري الذي أبعد إسرائيل عن الوقوع في الاستعدادات الحقيقية للحرب.

منذ بداية السبعينيات، استخدم الموساد أسماء رمزية عدة لمروان لكن داخليًا كانوا ينادونه "الملاك". وصفه مسؤول سابق بأنه "حدث يحدث مرة واحدة في العمر"، لكن الواقع أن هذا "الملاك" كان يُسيطر على كل خطوة من خطوات الموساد بينما كان يرسل معلومات مغلوطة تقود إسرائيل إلى قرارات خاطئة حسبما قالت الصحيفة العبرية.

الوثائق والمعلومات التي نقلها مروان بدت دقيقة وموثوقة عند فحصها أول مرة، وقد أذهلت الموساد، لكن فيما بعد تكشف أن الكثير منها كان جزءًا من عملية خداع مدروسة. لم يكن مجرد عميل مزدوج، بل كان المهندس الحقيقي للتضليل المصري على أعلى مستوى. كما وصفت الصحيفة العبرية في تحقيقها.