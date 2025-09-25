بـ 65 قنبلة مدمرة.. إسرائيل تشن اكبر هجوم على اليمن

شنت القوات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه الأكبر على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي، بأنه بعد يوم واحد من الهجوم الحوثي بالطائرة المسيرة قرب المركز التجاري في مدينة إيلات، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 20 إسرائيليين، ردت إسرائيل بعملية "الحزمة العابرة".

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي اسقط أكثر من 65 قنبلة على العاصمة اليمنية، مستهدفا مجمعات أجهزة الأمن والمخابرات التابعة لجماعة أنصار بيت الله الحوثيون.

وزعمت يديعوت، أن مصدر في صنعاء صرح بأن صاروخين سقطا في نفس المكان الذي قُتل فيه وزراء حكومة الحوثيين الشهر الماضي.

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، الخميس، إن غارات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو يشن غارات على اليمن، استهدف قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي على اليمن، تزامن مع الخطاب الأسبوعي لزعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي، حيث تعرضت معسكرات ومبان حكومية في صنعاء لقصف إسرائيل.