استهداف مروحية إسرائيلية بصاروخ في مدينة غزة- فيديو

كتب : مصراوي

02:51 م 25/09/2025

مروحية قتالية اسرائيلية

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنه رصد إطلاق صاروخ من مدينة غزة بنحو مروحية عسكرية.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في منطقة معبر إيرز بغلاف غزة الشمالي إثر رصد إطلاق صاروخ.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى عملية استهداف المروحية العسكرية باءت بالفشل، مؤكدا أنه لم تلحق أضرار بالمروحية كما لم تقع أي إصابات في الحادث.

وأظهرت لقطات نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المروحية وهي تحلق أثناء ظهور صاروخ أخطأها.

وظهرت المروحية وهي تطلق الشعلات الضوئية لتضليل الصاروخ في حال كان حراريا.

