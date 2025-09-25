بالفيديو.. سطو مسلح على متجر مجوهرات بأمريكا وسرقة بضائع بمليون دولار

قالت السلطات في مدينة كاليفورنيا الأمريكية إن مجموعة مكونة من نحو 25 شخصًا نهبت متجر مجوهرات في سان رامون هذا الأسبوع، وسرقت ما يُقدر بمليون دولار من البضائع، وأكدت الشرطة ذلك لـشبكة إي بي سي نيوز.

وأفادت شرطة سان رامون، أنه تم حتى الآن احتجاز سبعة مشتبه بهم، واستعادة بعض المجوهرات المسروقة.

وقعت عملية النهب في متجر "هيلر جولرز" الواقع بمركز التسوق City Center Bishop Ranch بعد ظهر يوم الإثنين، حيث كان بحوزة المجموعة ما لا يقل عن ثلاث بنادق، وفقًا للشرطة. وتُظهر لقطات فيديو نشرتها بعضا من وسائل الإعلام الأمريكية العصابة المقنّعة، وهي تقتحم المتجر وتحطم واجهات العرض باستخدام العصي الحديدية والمعاول قبل أن تُغلق الأبواب التلقائية عليهم.

وقالت شبكة إي بي سي نيوز الأمريكية، إن هذه هي المرة الثانية في غضون عامين التي يتعرض فيها متجر هيلر جولرز لعملية سطو ضخمة، حيث اقتحم سبعة رجال مقنعين المتجر في يوم القديس باتريك 2023 وسرقوا مجوهرات بقيمة 1.1 مليون دولار. وتم القبض على المشتبه بهم لاحقًا بفضل جهاز تتبع GPS كان مخفيًا داخل ساعة رولكس مسروقة، وفقًا لتقارير محلية آنذاك.

في حادثة الإثنين، أطلق أحد أفراد المجموعة النار على الباب للهروب، قبل أن يفر اللصوص في ست سيارات للهروب متواجدة في منطقة خدمة صف السيارات بالمول – وقالت الشرطة إن العديد منها كان مسروقًا.

وقال الملازم مايك بيستيليو من شرطة سان رامون لـ شبكة إي بي سي نيوز: "عندما دخلوا، استولوا فعليًا على المتجر، وأخذوا أي مجوهرات كانت متاحة".

وطارد الضباط السيارات الست، لكنهم أنهوا المطاردة لاحقًا حفاظًا على السلامة العامة بعدما تجاوزت سرعة اللصوص 100 ميل في الساعة، بحسب بيستيليو.

ومنذ يوم الإثنين، ألقت الشرطة المحلية القبض على سبعة من المشتبه بهم، بينهم قاصر. وتتراوح أعمارهم بين 17 و31 عامًا، وجميعهم يُعتقد أنهم يقيمون في محيط أوكلاند. وتقول الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه بهم على الأرجح مرتبطون بعمليات سطو مماثلة في أنحاء منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وأضاف بيستيليو: "ليست هذه المرة الأولى التي يقومون فيها بشيء من هذا القبيل".

وأشارت السلطات إلى أنه تم استرداد بعض المجوهرات وسلاحين ناريين استُخدما في الجريمة لاحقًا.