بسبب رصد مسيرات.. إغلاق مطار آلبورغ في الدنمارك وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى

كتب : مصراوي

01:52 ص 25/09/2025

مطار آلبورغ

وكالات

أغلق مطار مدينة آلبورغ الدنماركية بسبب طائرات مسيرة مجهولة في الأجواء.

وبحسب موقع Flightradar24 المختص بمتابعة الملاحة الجوية، فإن 3 رحلات جوية تم تحويلها إلى مطارات أخرى بعد إغلاق المطار.

وهذا هو ثاني حادث من هذا القبيل في الدنمارك هذا الأسبوع، حيث تم إغلاق مطار كوبنهاجن لعدة ساعات مساء الاثنين 22 سبتمبر بسبب رصد طائرات مسيرة في الأجواء فوق المطار.

وقالت الشرطة الدنماركية في أعقاب حادث كوبنهاجن، إنه تم رصد عدة "طائرات مسيرة كبيرة"، ولكن لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن مكان إطلاقها.

ووصفت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتيه فريدريكسن الحادث بأنه "أخطر هجوم" على البنية التحتية الدنماركية.

