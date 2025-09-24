الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية في إسرائيل "فيديو"

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله في اليمن، يحيي سريع، تنفيذ عملية عسكرية نوعية بطائرتين مسيّرتين على هدفين في منطقة أم الرشراش جنوبي إسرائيل.

وقال سريع، إن العملية النوعية حققت هدفها بنجاح، وفشلت المنظومات الاعتراضية لإسرائيل في التصدي لها، مشيرًا إلى أنه تُعد الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث: "نفذنا عملية عسكرية أمس بعدد من الطائرات المسيّرة على أهداف عدة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع"، مؤكدًا أن العملية تمت بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت أهدافها بنجاح.

وكانت دوّت صفارات الإنذار، مساء الأربعاء، بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل بسبب مسيّرة أطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وذكرت وسائل إعلام عبري، أن مسيّرة حوثية اخترقت أنظمة الدفاع الجوي وأصابت منطقة سياحية مركزية في إيلات، مشيرة إلى أن المسيرة انفجرت بالقرب من فندق ما تسبب في أضرار جسيمة ونشوب حريق في المنطقة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود" الحمراء، بإصابة 20 شخصا بينهم 2 في حالة حرجة، وفق القناة 12 العبرية.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن المسيّرة حلّقت على ارتفاع منخفض ما أدى إلى تأخر رصدها أعاق عملية اكتشافها واعتراضها بمنظومة القبة الحديدية، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقا لمعرفة أسباب الفشل.

ونقلت القناة 12 العبرية عن شاهد عيان، قوله إنه رأى محاولات اعتراض المسيرة في السماء بينما كانت في طريقها إلى الفندق والملجأ، قبل سماع دوي انفجار، موضحا أنه فوجئ بدمار واسع تسببت به المسيرة: "رأينا السوبر ماركت محطما.. وأشجار النخيل تحترق، وصلت فرق الإنقاذ وبدأت بإجلاء الناس من موقع الحادث".