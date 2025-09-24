وكالات

أمر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، سفينة حربية لحماية أسطول الصمود المتجه إلى غزة، بعد الإبلاغ عن تعرضه لهجوم بمسيرات قبالة اليونان.

وأفاد "أسطول الصمود العالمي"، بأن ما يزيد عن 10 انفجارات سُمعت حول الأسطول خلال إبحار سفنه قبالة السواحل اليونانية، ليل الثلاثاء، مع تسبب "أجسام مجهولة" في أضرار.

وقال كروسيتو، في بيان نشرته وزارة الدفاع الإيطالية على منصة "إكس"، إنه تحدث مع رئيسة الوزراء وأمر بتوجيه فرقاطة "فاسان" متعددة المهام فورا، للمساعدة في عمليات الإنقاذ المحتملة.

وعبرّ وزير الدفاع الإيطالي، عن إدانته الهجوم على الأسطول باستخدام "مسيرات من قِبل منفّذين مجهولين حاليا".

وذكر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه طلب من إسرائيل ضمان سلامة "مواطنيه الإيطاليين وأعضاء البرلمان ونواب أوروبيون" على متن سفن الأسطول المتجه إلى غزة.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية، إلى أنها أبلغت إسرائيل بأن أي عملية تُسند إلى قوات الاحتلال يجب أن تتم وفق القانون الدولي والحذر التام.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، انطلق أسطول الصمود العالمي المؤلف من 51 مركبا من مدينة برشلونة الإسبانية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع.