إعلان

بعد استهدافه.. إيطاليا تدفع بسفينة حربية لمرافقة أسطول الصمود المتجه لغزة

كتب : مصراوي

05:49 م 24/09/2025

وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أمر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، سفينة حربية لحماية أسطول الصمود المتجه إلى غزة، بعد الإبلاغ عن تعرضه لهجوم بمسيرات قبالة اليونان.

وأفاد "أسطول الصمود العالمي"، بأن ما يزيد عن 10 انفجارات سُمعت حول الأسطول خلال إبحار سفنه قبالة السواحل اليونانية، ليل الثلاثاء، مع تسبب "أجسام مجهولة" في أضرار.

وقال كروسيتو، في بيان نشرته وزارة الدفاع الإيطالية على منصة "إكس"، إنه تحدث مع رئيسة الوزراء وأمر بتوجيه فرقاطة "فاسان" متعددة المهام فورا، للمساعدة في عمليات الإنقاذ المحتملة.

وعبرّ وزير الدفاع الإيطالي، عن إدانته الهجوم على الأسطول باستخدام "مسيرات من قِبل منفّذين مجهولين حاليا".

وذكر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه طلب من إسرائيل ضمان سلامة "مواطنيه الإيطاليين وأعضاء البرلمان ونواب أوروبيون" على متن سفن الأسطول المتجه إلى غزة.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية، إلى أنها أبلغت إسرائيل بأن أي عملية تُسند إلى قوات الاحتلال يجب أن تتم وفق القانون الدولي والحذر التام.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، انطلق أسطول الصمود العالمي المؤلف من 51 مركبا من مدينة برشلونة الإسبانية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جويدو كروسيتو إيطاليا سفينة حربية أسطول الصمود غزة
الخبر التالى:
الرئيس الإيراني: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي.. ونتنياهو مجرم حرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟
* هل يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟