ملك إسبانيا: نقر بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ونطالبها بوقف انتهاكاتها

وكالات



قال ملك إسبانيا، الملك فيليب السادس، "إنه لا يمكننا أن نصمت أو نغض طرفنا عن تدمير المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين وتجويعهم في غزة".



ودعا وناشد ملك إسبانيا، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بالكف عن عمليات القتل الجارية في قطاع غزة.



وأكد الملك الإسباني، أن الأمم المتحدة ليست فقط مفيدة في أيامنا هذه بل إنها لا غنى عنها،ة مضيفًا "نقر بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها لكن نطالبها بوقف انتهاكاتها ونطالب بإطلاق سراح كل الأسرى".



وطالب فيليب السادس، من المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته من أجل إحلال السلام عبر حل الدولتين، وإدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة فورا.



وشدد على أن الاعتراف بدولة فلسطين، يساعد على إحلال السلام في المنطقة، ودعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا على استمرار بلاده في دعم جهود تحقيق سلام دائم وعادل وفقا لمبادئ القانون الدولي.



وفي ختام كلمته، قال: "يقلقنا تراجع الديمقراطية والابتعاد عن القيم الأساسية للتعايش بسلام بين كل الشعوب".