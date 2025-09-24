إعلان

إيران تبدأ فى إعادة بناء مواقع الصواريخ التي استهدفتها إسرائيل

كتب : مصراوي

01:46 م 24/09/2025

صواريخ إيران

(أ ب)

بدأت إيران في إعادة بناء مواقع إنتاج الصواريخ التي استهدفتها إسرائيل خلال حربها التي استمرت 12 يوما في شهر يونيو الماضي، بحسب ما أظهرته صور بالأقمار الصناعية، حللتها وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

إلا أن الخبراء يقولون إنه من المرجح أن هناك عنصرا رئيسيا لا يزال مفقودا، وهو الخلاطات الكبيرة اللازمة من أجل إنتاج الوقود الصلب للأسلحة.

ويعد إعادة بناء البرنامج الصاروخي أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للجمهورية الإسلامية، التي تعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك جولة أخرى من الحرب مع إسرائيل.

وتعتبر الصواريخ أحد أدوات الردع العسكرية الإيرانية القليلة، بعدما دمرت الحرب أنظمة دفاعها الجوي - وهو أمر أصرت طهران منذ فترة طويلة على أنه لن يدرج أبدا في المفاوضات مع الغرب.

صواريخ إيران إيران إسرائيل

