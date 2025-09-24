أسطول الصمود العالمي: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من سفينة دير ياسين



وكالات

قال أسطول الصمود العالمي، فجر اليوم الأربعاء، إن دوي انفجار قوي يرجح أن يكون قنبلة صوتية سمع بالقرب من سفينة دير ياسين.

أضاف أسطول الصمود العالمي، أن طيرانا مكثفا للطائرات المسيرة يحلق فوق سفن الأسطول.

وقال أسطول الصمود المغاربي في بيان له، إن بروتوكول الطوارئ فعّل على جميع سفن الأسطول في "ليلة غير مسبوقة"، بعد قيام طائرات مسيرة بإطلاق 4 مقذوفات، مشيرا إلى أن هناك تشويشا على الاتصالات.

وأشار البيان إلى استمرار تحليق 12 طائرة مسيرة على مسافة قصيرة فوق السفينة ألما، إلى جانب رصد مسيرات أخرى تقترب من بقية سفن الأسطول المغاربي.

وشدد في بيانه على أن كل محاولة لترهيبهم تعزز التزامهم ولن تثنيهم عن مهمتهم في إيصال المساعدات إلى غزة وكسر الحصار غير القانوني.

ولم تسجل أضرار بشرية أو مادية كبيرة، علما أن أحد المقذوفين كان قنبلة دخانية والثاني صدم حاجز السفينة وسقط في البحر ولم يتم التمكن من التعرف عليه.

وكانت إسرائيل قد هددت في وقت سابق بمنع "أسطول الصمود العالمي" من الوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه منذ سنوات، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في القطاع منذ نحو عامين، وفقا لروسيا اليوم.