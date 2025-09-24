ترامب: نريد إنهاء حرب غزة في أسرع وقت ممكن.. وسنصل إلى نهاية سعيدة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد إنهاء حرب غزة، وتحرير كل المحتجزين الإسرائيليين في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الأمريكي مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية بشأن الحرب على قطاع غزة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر تميم بن حمد.

وأضاف ترامب: "هذا أهم اجتماع لي، وسوف نتشاور مع الجميع"، مؤكدا أن الاجتماع مع القادة العرب والمسلمين بشأن غزة كان رائعا.

وقال: "إنه سيجتمع أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا: "أعتقد أننا سنصل إلى نهاية سعيدة، نحن نريد مساعدة المحتجزين الإسرائيليين في أسرع وقت، أطلقنا العديد منهم ولكن ما زال هناك 20 محتجزا في غزة وبعض الجثامين أيضا ونحن نريدهم".

وتابع: "هناك شباب قُتِلوا ونريدهم بأسرع وقت ممكن، وأعتقد أن المجموعة التي أجتمع بها هي التي ستتمكن من حل هذه المشكلة وإنهاء هذه الأزمة، لا أعتقد أن هناك مجموعة أقوى من المجموعة الحالية".

وقال أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد للرئيس الأمريكي: "نحن موجودون معك لبذل كل ما يمكن لإنهاء الحرب في قطاع غزة، الموقف سيء جدا، وسنفعل كل ما يمكن لإنهاء الحرب"، وفقا للغد.