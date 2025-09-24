إعلان

الرئيس الإندونيسي: مستعدون لنشر 20 ألف جندي في غزة

كتب : مصراوي

12:03 ص 24/09/2025

قطاع غزة

وكالات

قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لإرسال 20 ألف جندي للمساهمة في قوة دولية يتم نشرها في غزة بعد وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكد سوبيانتو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السلام يحتاج إلى حارس "ليس فقط بالكلام بل بعناصر في الميدان"، موضحا أن بلاده أصبحت من أكبر المساهمين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، "إعلان نيويورك" الذي أعدّته السعودية وفرنسا وينص على نشر بعثة دولية مؤقتة للاستقرار في غزة من أجل تقديم ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل.

وأضاف الرئيس الإندونيسي: "يجب ألا نلتزم الصمت أمام من يحرم الفلسطينيين من الشرعية والعدالة في هذه القاعة".

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الجمعية العامة للأمم المتحدة

